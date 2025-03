PSD vence eleições na Madeira mas fica a um deputado da maioria absoluta

A abstenção ficou nos 44,02%, inferior à de 46,60% registada nas eleições anteriores.

O Chega obteve 5,47% dos votos e perdeu um deputado, ficando agora com três. O CDS-PP perdeu um deputado, elegendo apenas um, assim como a Iniciativa Liberal.





O PAN recebeu 1,62% dos votos e perdeu a deputado única na Assembleia. A CDU e o Bloco de Esquerda também continuam excluídos do Parlamento regional, tendo conquistado 1,78% e 1,11% dos votos, respetivamente.



Albuquerque saúda maior votação desde 2015

Miguel Albuquerque governa a Madeira desde 2015, tendo chegado ao poder após quase quatro décadas de Alberto João Jardim na liderança do PSD Madeira e do Governo regional. Nestes últimos dez anos, Albuquerque conseguiu apenas conseguiu uma maioria absoluta para o PSD, logo nas primeiras eleições.





Nas últimas três eleições, os social-democratas ficaram aquém desse objetivo, necessitando do CDS-PP e depois do PAN para governar.

Marcelo dá como adquirida coligação entre PSD e CDS









Do lado do CDS-PP, Nuno Melo adianta que a decisão sobre um eventual acordo de incidência parlamentar cabe à representação do partido na Madeira, mas não o descarta.



Já o presidente da República dá como certa uma "maioria absoluta" na Madeira entre os deputados do PSD e CDS, afirmando que os madeirenses "

Questionado sobre uma eventual coligação com o CDS-PP, como fez nas últimas eleições, Miguel Albuquerque diz que ainda não falou com ninguém e que vão fazê-lo "com calma". "É evidente que os nossos parceiros privilegiados todos sabem quem são", acrescentou.Já o presidente da República dá como certa uma "maioria absoluta" na Madeira entre os deputados do PSD e CDS, afirmando que os madeirenses " escolheram a solução da estabilidade e não propriamente soluções alternativas".

Três eleições em ano e meio

As eleições deste domingo foram as terceiras em ano e meio. Foram convocadas após a aprovação de uma moção de censura inédita, em dezembro último, tendo sido a primeira vez que um Governo regional da Madeira caiu por esta via em 50 anos de democracia.





A moção foi apresentada pelo Chega após o chumbo do Orçamento da Madeira, que veio prolongar a crise política na Madeira, que se arrasta desde a megaoperação policial, desencadeada em janeiro de 2024.

