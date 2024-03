Pedro Santana Lopes diz que Luís Montenegro precisa de um "governo de combate"

Pedro Santa Lopes recusou contudo antecipar nomes para a equipa que o primeiro-ministro indigitado deve chamar para o executivo, a anunciar no próximo dia 28 de março, lembrando que Luís Montenegro tem "muita experiência" política.







Além de elogiar as qualidades de Luís Montenegro, Pedro Santana Lopes avisou que é preciso reformar o sistema político em Portugal.







Sobre um acordo com o Chega, Santa Lopes apoia "sem hesitações" a liderança de Montenegro, nesta matéria. "O PSD tem um líder e um programa", explicou.





"Acho importante que Luís Montenegro tenha mantido a sua palavra", acrescentou.







Na entrevista, Pedro Santana Lopes deixou contudo uma ressalva para o futuro. "Não sei o que ditará a evolução dos acontecimentos", acrescentando que não vê necessidade em "preconceitos em aceitar propostas do Chega que não vão contra os princípios e valores do Estado de Direito e do Estado Democrático e dos partidos que constituem a coligação" da AD.





Quanto a Pedro Nuno Santos, o antigo líder do PSD afirmou que tem de ser "duro e responsável".





"Tenho uma esperança grande em que estes dois líderes, mais jovens, possam abrir um novo ciclo" em que consigam "por-se de acordo" sobre matérias como a Saúde, a Habitação ou a Justiça, afirmou.





"Têm muito dinheiro para executar e é um crime de lesa-pátria não aproveitar essas oportunidades", lembrou também, numa referências às verbas do PRR.





"Espero que estejam à altura das suas responsabilidades", disse, incluindo no grupo André Ventura.