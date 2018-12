PMA. Parlamento aprova confidencialidade dos dadores

Em abril, os juízes do Tribunal Constitucional consideraram que as normas que impunham sigilo absoluto relativamente às pessoas nascidas com recurso a dadores ou embriões eram inconstitucionais



O acórdão possibilitava assim, o levantamento do anonimato dos dadores.



A aprovação, agora, dos projetos- lei do PS, PSD, PCP, BE e do PAN, vai apenas permitir a identificação civil de quem fez doações após a decisão do constitucional.



A discussão dos cinco projetos será feita depois na especialidade. Os deputados vão tentar chegar a um texto final comum.