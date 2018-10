Pode haver um período de transição para novo regime de reformas antecipadas

Ter menos de 40 anos de descontos aos sessenta de idade pode não limitar o acesso à reforma antecipada. Pelo menos para já: Vieira da Silva admite um período de transição.



Ou seja, quem não cumprir os 40 anos de descontos aos 60 de idade ainda pode aceder à reforma antecipada mas com a penalização de 14,5 % do fator de sustentabilidade e 6% por cada ano antes da idade legal - um período de transição que será ainda negociado com os parceiros sociais.



O ministro justifica a restrição com a sustentabilidade da Segurança Social.

Depois do período de transição,o governo quer que só seja possível aceder à reforma antes do tempo para os trabalhadores com longas carreiras contributivas.