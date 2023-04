Polémica. Ex-adjunto acusa Galamba de mentir ao Parlamento

João Galamba terá tentado ocultar factos à comissão parlamentar de inquérito. O ex-adjunto do ministro, entretanto exonerado, acusou Galamba de ter procurado esconder o envio das notas das reuniões secretas entre o governo, o grupo parlamentar do PS e a ex-CEO da TAP.