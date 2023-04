Polémica TAP. Montenegro acusa Costa de "fuga às responsabilidades"

Só acha isto gravíssimo?? Então fazer reunião entre CEO, PS e Gov para preparar audição, ter ministro e ex ministro a faltar à verdade, ser o Gov a preparar as respostas da TAP, isso é tudo normal?? Isto não é habilidade, é fuga às responsabilidades. https://t.co/YMvJQuphOJ — Luís Montenegro (@LMontenegroPSD) April 10, 2023







António Costa acrescentou que "não conhecia" esse e-mail "e, se tivesse conhecido, teria obrigado o ministro a demiti-lo, na hora", referindo-se ao então ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos. Antes de partir para uma viagem de dois dia à Coreia do Sul, o primeiro-ministro considerou "gravíssimo" o e-mail que o ex-secretário de Estado Hugo Mendes enviou à presidente executiva da TAP sobre o chefe de Estado e afirmou que teria obrigado à sua demissão na hora."Como ainda não parti, respondo a essa questão de política interna. Cada instituição tem o seu tempo e este é o tempo da Assembleia da República apurar a verdade, toda a verdade, como tenho dito, doa a quem doer", declarou o líder do executivo à agência Lusa.António Costa acrescentou que "não conhecia" esse e-mail "e, se tivesse conhecido, teria obrigado o ministro a demiti-lo, na hora", referindo-se ao então ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos.

No Twitter, Luís Montenegro escreveu: “Só acha gravíssimo?? Então fazer reunião entre o CEO, PS e Gov para preparar audição, ter ministro e ex ministro a faltar à verdade, ser o Gov a preparar as respostas da TAP, isso é tudo normal?? Isto não é habilidade, é fuga às responsabilidades”.





Em causa está a troca de mensagens entre Hugo Mendes e Christine Ourmières-Widener sobre uma eventual mudança de um voo que tinha como passageiro o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.







"É gravíssimo do ponto de vista da relação institucional com o Presidente da República e inadmissível no relacionamento que o Governo deve manter com as empresas públicas", acentuou.

Reação de Costa "peca por tardia", diz Miguel Pinto Luz





O vice-presidente do PSD considera que a reação de António Costa à troca de e-mails entre Hugo Mendes e Christine Ourmières-Widener "peca por tardia" e acrescenta que "é uma habitual encenação" do primeiro-ministro.Para Miguel Pinto Luz,"É recorrente António Costa usar o estratagema de dizer que não conhecia o e-mail, que não conhecia a informação, que não sabia. O primeiro-ministro tem de saber. Ninguém consegue gerir o que não conhece. E o primeiro-ministro tem de saber tudo o que se passa na esfera de influência do seu governo", acrescentou em entrevista à RTP3.O vice-presidente do PSD recorda ainda que João Galamba, ministro das Infraestruturas, tem "reuniões secretas para ludibriar o Parlamento" e que Alexandra Reis, enquanto secretária de Estado, teve várias reuniões com a presidente da TAP, quando deveria ter pedido "escusa sobre o tema".Além disso, Pinto Luz acusa o ministro das Finanças de reuniões noturnas a um domingo "para tentar convencer a antiga CEO a demitir-se, quando esta apresenta resultado positivos"."De facto é trapalhada, atrás de trapalhada. Este governo está envolvido em trapalhadas sucessivas", sublinhou.

A TAP foi sugada por prémios aos gestores e contratos ruinosos, que só beneficiaram o acionista privado. Costa garantiu o aumento da presença do Estado, mas não uma gestão pública competente. A escolha não pode ser entre um privado que destrói a TAP e as trapalhadas do Governo. — mariana mortágua (@MRMortagua) April 10, 2023

