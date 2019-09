Políticos da esquerda à direita em homenagem hoje a Carlos Brito, "homem bom do Porto"

Lusa07 Set, 2019, 09:44 | Política

Da direita, o ex-líder do PSD Luís Filipe Menezes foi um dos muitos convidados a prestar hoje homenagem a Carlos Brito, um "exemplo único" de quem destaca a "seriedade estrutural, a sua competência técnica e o seu permanente desprendimento".

"Um exemplo único, até pela sua fidelidade ao pensamento social, para inspirar a necessária regeneração em curso da militância social-democrata", disse Menezes à Lusa.

Para o também ex-presidente da Câmara de Gaia, Carlos Brito, que "foi quase tudo ao nível superior do partido e nunca perdeu a humildade, a capacidade de ser um entre os demais", simboliza "nos órgãos máximos do partido a abnegação das bases militantes que, sem qualquer ambição ou interesse, acompanharam Sá Carneiro".

Da esquerda, Orlando Gaspar, ex-líder da concelhia do PS e ex-vereador de Fernando Gomes na Câmara do Porto, para quem Carlos Brito perdeu as eleições autárquicas em 1989, é outro dos políticos cuja presença é hoje esperada na homenagem.

"Carlos Brito é um democrata. Uma pessoa que defendia com convicção as suas ideias mas respeitava as dos outros. Convivi com ele na Câmara do Porto e demonstrou ser sempre um cidadão de muito bom trato", disse o socialista à Lusa.

Orlando Gaspar admitiu mesmo ter aceitado o convite para a homenagem "mal" este foi feito, "até por uma questão de memoria, que infelizmente está a desaparecer".

Do currículo de Carlos Brito, hoje com 84 anos, "destaca-se o trabalho como vereador da Câmara Municipal do Porto, na presidência de Paulo Vallada (1981-1985), bem como o sonho, mais tarde transformado em realidade, de trazer o Metro de Superfície para o Porto e concelhos vizinhos", escreve a organização do evento, em nota hoje divulgada.

Militante do PSD, conviveu de perto com Francisco Sá Carneiro, foi membro do Conselho Nacional e vice-presidente da Comissão Política Nacional do partido. Foi ainda Governador Civil do Porto, e ministro da Defesa Nacional na VII Legislatura.

Carlos Brito foi presidente dos Serviços de Transportes Coletivos do Porto (STCP), de que viria a ser anos mais tarde, Provedor do Cliente. A ele se deve também a criação da Associação para o Museu dos Transportes e Comunicações, sedeada no edifício da Alfândega do Porto, de que viria a ser indigitado presidente do Conselho de Administração.

Defensor da Regionalização - publicou o livro "Regionalização. Uma questão de coragem" - Carlos Brito é sócio de várias associações, entre as quais o FC Porto e o Ateneu Comercial do Porto, sendo atualmente presidente do Conselho Geral do Hospital de São João e irmão honorário da Santa Casa da Misericórdia do Porto.

O ex-vereador da Câmara do Porto Gomes Fernandes, o provedor da Santa Casa da Misericórdia António Tavares e o ex-vereador Paulo Morais, são outros dos convidados para o jantar de homenagem que está marcado para as 20:00 na Fundação Cupertino de Miranda.