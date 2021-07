Pordata analisa municípios em ano de eleições autárquicas

A cerca de dois meses das eleições, a Pordata, projeto da Fundação Francisco Manuel dos Santos, apresenta uma nova área em que,”, sendo possível compará-los com municípios vizinhos e posicioná-los nas respetivas regiões.”, lê-se no comunicado.A Portada acrescenta que associada a cada gráfico há uma pequena frase (“sabias que”) de forma a facilitar a sua leitura.A Pordata é um projeto que pretende contribuir para a tomada de decisões informadas, o que em ano de eleições é particularmente relevante”, refere a diretora da plataforma, Luísa Loura, citada no comunicado.

Quantas pessoas existem no município? Qual o principal setor de atividade? Quantos funcionários públicos trabalham nos serviços municipais? Qual o partido político mais votado em 2017 e qual a sua percentagem de votos? Quantas pessoas recebem o subsídio de desemprego no seu município? Estas são algumas perguntas a que a nova página permite responder

"





