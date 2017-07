Partilhar o artigo "Portugal é um dos países mais pacíficos, seguros e confiáveis do mundo", diz MNE Imprimir o artigo "Portugal é um dos países mais pacíficos, seguros e confiáveis do mundo", diz MNE Enviar por email o artigo "Portugal é um dos países mais pacíficos, seguros e confiáveis do mundo", diz MNE Aumentar a fonte do artigo "Portugal é um dos países mais pacíficos, seguros e confiáveis do mundo", diz MNE Diminuir a fonte do artigo "Portugal é um dos países mais pacíficos, seguros e confiáveis do mundo", diz MNE Ouvir o artigo "Portugal é um dos países mais pacíficos, seguros e confiáveis do mundo", diz MNE