Partilhar o artigo Precariedade. Bloco espera que Governo apresente todas as medidas acordadas Imprimir o artigo Precariedade. Bloco espera que Governo apresente todas as medidas acordadas Enviar por email o artigo Precariedade. Bloco espera que Governo apresente todas as medidas acordadas Aumentar a fonte do artigo Precariedade. Bloco espera que Governo apresente todas as medidas acordadas Diminuir a fonte do artigo Precariedade. Bloco espera que Governo apresente todas as medidas acordadas Ouvir o artigo Precariedade. Bloco espera que Governo apresente todas as medidas acordadas