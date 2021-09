Presidente da Câmara do Funchal diz que deixa a cidade "melhor do que a encontrou"

"É certo que perdemos praticamente em todas as juntas de freguesia, a Assembleia Municipal e a Câmara Municipal do Funchal", declarou o atual presidente da principal autarquia da Madeira.

O candidato acrescentou: "Muitas vezes diz-se que em eleições todos ganham. Não. Inequivocamente, hoje perdemos e temos que assumi-lo".

Miguel Silva Gouveia entrou para a vereação do município na lista da coligação Mudança (PS, BE, PTP, MPT, PND e PAN), liderada por Paulo Cafôfo, que afastou o PSD da governação da Câmara Municipal do Funchal, em 2013.

Nas eleições de 2017, voltou a integrar o projeto da coligação Confiança (PS, BE, MPT, PDR, Nós, Cidadãos! e JPP), novamente encabeçada por Cafôfo, de quem foi vice-presidente.

Miguel Silva Gouveia assumiu as funções de presidente da autarquia quando Paulo Cafôfo abandonou o cargo para se candidatar à presidência do Governo Regional em 2019, objetivo que falhou, sendo atualmente deputado na Assembleia Legislativa da Região.

"Infelizmente, os funchalenses não reconheceram que este projeto seria um projeto em que devessem apostar, preferiram uma rutura com o passado", sustentou.

Para Cafôfo, nas eleições autárquicas de domingo "houve uma opção diferente dos funchalenses" em relação ao "projeto consolidado com oito anos de experiência".

"Tivemos mais ou menos a mesma fatia eleitoral, na ordem dos 41% que tivemos há quatros anos, mas a realidade é que o nosso opositor [Pedro Calado, da coligação PSD/CDS] conseguiu uma percentagem muito maior, o que significa que os funchalenses optaram por mudar", acrescentou.

Miguel Silva Gouveia disse ser necessário "respeitar essa vontade", acrescentando que também a coligação Confiança deve fazer "uma reflexão para perceber de que maneira continuará a fazer do Funchal uma cidade melhor".

Saudou os vencedores e endereçou um "abraço e saudações" ao presidente eleito para a Câmara do Funchal, o social-democrata Pedro Calado, e à equipa Funchal Sempre à frente, que "venceu inequivocamente" estas eleições no concelho.

"Estou certo que deixamos um Funchal melhor, indubitavelmente melhor do que encontrámos em 2013", frisou.

Mencionando o barulho do fogo-de-artifício das comemorações da coligação vencedora, assegurou que a coligação Confiança não vai permitir que o concelho "regresse a tempos de endividamentos, insustentabilidade, nem qualquer tipo de desordenamento urbanistico".

O candidato não confirmou se vai assumir o lugar na vereação da Câmara do Funchal, apontando que a situação deve ser alvo de reflexão, "para perceber qual a equipa que deve fazer esse trabalho".

O presidente do PS/Madeira, Paulo Cafôfo, demitiu-se hoje da liderança do partido, depois de a coligação Confiança (PS/BE/PAN/MPT/PDR) ter perdido a Câmara do Funchal para PSD/CDS-PP nas eleições autárquicas de domingo.