Presidente da República marca oficialmente eleições "nos próximos dias"

"Mal regresse a Lisboa, verei se não há nada no trabalho parlamentar, e aparentemente não há, que impeça a publicação do decreto. A partir daí entra um período pré-eleitoral, naturalmente, ainda contido pela aproximação do Natal e do fim do ano", declarou o chefe de Estado no decorrer de uma visita a Luanda.



O Presidente da República disse ainda que é positivo que vários partidos tenham estabilizado as lideranças a tempo das eleições legislativas.



No que diz respeito ao PSD, não comenta a escolha feita pelos militantes, porque - afirma - deve "deixar à vida partidária o que é da vida partidária".



Ainda assim, Marcelo Rebelo de Sousa diz que felicitou ontem Rui Rio e que deixou uma palavra de apreço a Paulo Rangel.