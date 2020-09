Presidente do CDS critica o apoio de António Costa à candidatura de Luís Filipe Vieira

O líder dos centristas esteve nos Açores no arranque da pré-campanha para as eleições regionais, mas não respondeu às perguntas dos jornalistas. Sílvio Cervan, vice-presidente do CDS, é também vice-presidente do Benfica. E Telmo Correia, deputado do CDS, faz parte da mesma comissão de honra de Luís Filipe Vieira.