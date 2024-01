Programa económico. AD quer salário médio nos 1.750 euros e economia a crescer 3,4% em 2028

, disse Luís Montenegro no Centro de Congressos de Lisboa.Para o presidente do PSD, “há condições para ter estes objetivos como realizáveis” se forem introduzidas as reformas propostas nas políticas públicas que a AD propõe.

Os números apresentados por Montenegro colocam Portugal a crescer bem acima da média europeia.

As previsões partem do cenário macroeconómico do Conselho de Finanças Públicas (CFP) e seguindo um "princípio de prudência", a coligação mantém a projeção daquela instituição para 2024: 1,6%.Segundo o cenário macroeconómico da AD, a contribuir para o crescimento do PIB estará sobretudo a procura interna, com um contributo entre 2,5 pontos percentuais (pp.) e 3,1 pp..De acordo com os economistas da coligação,O cenário macroeconómico da AD aponta para um crescimento do consumo privado ligeiramente abaixo do PIB (passe de 2% em 2025 para 3,2% em 2028), enquanto o investimento se fixa acima, sobretudo entre 2025 e 2026. A coligação prevê também um aumento do investimento de 5,2% em 2025 e de 4,5% em 2026, caindo para 3,2% em 2027 e 3,4% em 2028.A impulsionar a economia estarão também as exportações de bens e serviços, com uma taxa de crescimento de 3,8% em 2025, 4% em 2026, 4,4% em 2027 e 4,4% em 2028. Já as importações deverão passar de 3,8% em 2025 para 3,9% em 2028.

Novo suplemento remunerativo solidário

A coligação apresenta ainda um novo suplemento, uma espécie de IRS negativo, para que compense mais ter um rendimento do trabalho do que receber apenas apoios sociais.

O suplemento remunerativo solidário seria calculado com base em taxas de IRS negativas, para combater a pobreza entre trabalhadores, e iria substituir um conjunto alargado de apoios sociais atualmente existentes.

– como abonos de família, ação social escolar, isenção de taxas moderadoras na saúde ou as tarifas sociais – caso ultrapasse “em um euro determinados níveis de rendimentos” quando aceita um trabalho.“Confiamos que a nossa visão é a que serve melhor os portugueses, mas a palavra final é dos eleitores. É bom – e quero incitar o PS que o faça – que o PS seja claro nas suas propostas, não esconda o jogo, venha a jogo, diga qual é o seu plano macroeconómico para que o eleitorado esteja consciente da decisão que vai tomar”, apelou.c/Lusa