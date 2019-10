Proprietários consideram manutenção de Ana Pinho na Habitação "mais do mesmo"

A Associação Lisbonense de Proprietários e a Associação Nacional de Proprietários (ANP) consideraram hoje que a manutenção de Ana Pinho na Secretaria de Estado da Habitação "é mais do mesmo para o setor, sem alterações nas políticas".

Em declarações à agência Lusa, o presidente da ANP, António Frias Marques, disse que a escolha de Ana Pinho para continuar na Secretaria de Estado da Habitação "não é uma surpresa".

"É mais do mesmo. Já tínhamos percebido que António Costa aposta na continuidade, por isso, esta nomeação não foi uma surpresa. Isto quer dizer que vamos continuar sem casas em Lisboa e no Porto, por exemplo", disse.

Também o presidente da Associação Lisbonense de Proprietários, Menezes Leitão, considerou que, ao manter Ana Pinho na Habitação, o Governo está a apostar na continuidade.

"É uma política de continuidade. Nós não temos concordado com as políticas do Governo, mas as piores foram mesmos as que foram adotadas pelo parlamento e não propriamente pelo Governo", afirmou.

Menezes Leitão disse também que considera que Ana Pinho "tem estado com alguma atenção ao setor", mas a associação preferia que tivesse tido "outro tipo de abordagem aos programas realizados".

"Portanto, aqui esperamos uma continuidade e não vai ser alterado. Para haver mudança é preciso uma nova política, alterações às leis aprovadas no parlamento como a lei de base da habitação, a lei do arrendamento e o IMI", concluiu.

Ana Pinho é secretária de Estado da Habitação desde 14 de julho de 2017.

Desenvolveu atividade de investigação no Laboratório Nacional de Engenharia Civil entre 2001 e 2012, nas áreas da reabilitação urbana, políticas territoriais e conservação do património

Foi também Comissária da Carta Estratégica de Lisboa para as áreas da demografia e habitação e coordenadora, entre 2012 e 2014, da iniciativa de voluntariado "Terra Amada", centrada na reabilitação e melhoria da qualidade de vida das populações em aldeias do interior de Portugal.

Ana Pinho desempenhou também funções de consultadoria para a Câmara Municipal de Lisboa, entre 2012 e 2015, tendo sido membro da Equipa de Missão "Lisboa/Europa 2020".

Entre 2015 e 2016 foi consultora da Câmara Municipal de Viseu para as áreas da reabilitação urbana e, em 2017, foi vogal do Conselho de Administração da Fundiestamo - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário S.A..

O primeiro-ministro apresentou hoje ao chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, uma equipa de Governo com 22 novos secretários de Estado, de acordo com uma nota publicada no portal da Presidência da República.