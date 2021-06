Provedor do animal. PR promulga diploma mas prevê dificuldades

O Presidente da República promulgou, este sábado, o diploma do Governo que cria o Provedor do Animal. Marcelo Rebelo de Sousa prevê, no entanto, dificuldades na função que abrange "cerca de dois milhões e meio de animais de companhia" e "mais de 60 milhões de exploração de pecuária".