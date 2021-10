PS acusa os partidos de esquerda de "calculismo eleitoral"

O socialista João Paulo Correia diz que o governo já fez os avanços possíveis, sem comprometer o país. Jorge Costa, do Bloco de Esquerda, sublinha que as ameaças de crise política não funcionam, nem vão funcionar. E João Oliveira, do PCP, alerta para os riscos de a direita se apoderar do desespero das pessoas.