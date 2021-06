PS acusa Rui Rio de não ter ideias para reformar o país

No encerramento das jornadas parlamentares do PSD, em Portalegre, Rui Rio apontou o dedo ao PS, por alimentar clientelas. Na resposta, a líder parlamentar do PS acusa Rio de não ter uma ideia para o país. Ana Catarina Mendes apela ao líder do PSD para deixar de fazer política sobre "casos" e para estabelecer uma agenda.