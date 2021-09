PS conquista Sertã e reforça presença no distrito de Castelo Branco

A grande surpresa da noite eleitoral no distrito de Castelo Branco foi a conquista da Câmara da Sertã pelos socialistas aos sociais-democratas, que agora têm apenas em seu poder, as Câmaras Municipais de Vila de Rei, de Oleiros e do Fundão.

Em 2017, o PSD tinha ganho o município da Sertã e tinha cinco mandatos contra dois do PS.

De acordo com os dados provisórios da Secretaria - Geral do Ministério da Administração Interna - Administração Eleitoral, o PS tem 42,24% dos votos e 27 mandatos, contra 19,93% e 17 mandatos do PSD, sendo que os grupos de cidadãos ultrapassaram as restantes forças políticas, conquistando 9,78% dos votos e seis mandatos.

Contudo, em relação aos resultados obtidos em 2017, os socialistas e os sociais-democratas perdem votos (tinham conquistado 46,02% e 23,15%, respetivamente), sendo que o grupo de cidadãos foi o único a reforçar a votação (6,83% em 2017 e 9,78% em 2021).

Em Castelo Branco, Leopoldo Rodrigues conseguiu manter a Câmara nas mãos dos socialistas ao vencer Luís Correia, que cumpriu dois mandatos pelo PS e que acabou por se candidatar pelo Sempre -- Movimento Independente, depois de ter perdido o mandato por via judicial.

Em Belmonte, o socialista António Dias Rocha mantém-se à frente do município, o mesmo acontecendo com Vitor Pereira na Covilhã, António Beites em Penamacor, Luís Pereira em Vila Velha de Ródão, Armindo Jacinto em Idanha-a-Nova e João Lobo em Proença-a-Nova.

O PSD mantém as Câmaras de Oleiros, com Fernando Marques Jorge, Vila de Rei, com Ricardo Aires, e Fundão, com Paulo Fernandes.