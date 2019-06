PS de Viseu espera que administração hospitalar encontre soluções para a oncologia

Lusa13 Jun, 2019, 14:49 | Política

"Esse aspeto (rutura do serviço de oncologia] tem muito a ver com a administração do hospital. Sobretudo a direção clínica do hospital tem, em tempo, de encontrar as soluções e estou convencido que da parte da senhora ministra e do Governo não haverá aqui hesitação nenhuma em construir os meios para que não haja qualquer falha nas respostas hospitalares", defendeu António Borges.

Esta reação surge depois de, na terça-feira, num comunicado conjunto, o Sindicato dos Médicos da Zona Centro, o Sindicato Independente dos Médicos e a secção regional do Centro da Ordem dos Médicos referirem que a situação atingiu "o ponto de rutura e que os colegas oncologistas assumem a incapacidade de garantir a consulta e tratamentos de quimioterapia para novos doentes".

"Percebo o incómodo e também sou daqueles que acha que tem de haver uma resposta imediata no sentido de nesta altura minorar alguma da ausência do serviço que gostaríamos que existisse em Viseu, mas estamos absolutamente convencidos de que a decisão política está tomada relativamente ao novo centro oncológico", acrescentou.

António Borges adiantou à agência Lusa que, "depois do IP3 e da urgência do hospital", está "convencido que o passo seguinte, que é absolutamente necessário e que todos reclamam na região, será o centro oncológico" no Centro Hospitalar Tondela Viseu (CHTV).

"Neste momento, o IP3 está resolvido, porque já há obras no terreno; a urgência do hospital também tenho notícia de que o Tribunal de Contas já visou o contrato da empreitada e as obras são uma realidade a muito curto prazo, e estou também esperançado que, a seguir, um investimento muito importante, como é o centro oncológico, também possa ser uma realidade em Viseu", explicou.

No entender deste responsável político, será "um passo muito importante, mas é preciso continuar a investir".

"E o reforço em meios humanos e equipamentos, e até em novas instalações relativamente aos serviços de radioterapia, na área da oncologia, é absolutamente imprescindível num futuro muito próximo".

"Está garantida a vontade política do Governo de resolver o problema, isso garanto. Essa é uma situação que é para resolver, estou convencido que a curto prazo iremos ter essas respostas que são absolutamente necessárias àquilo que é o funcionamento do CHTV e as respostas que são necessárias aos utentes dessa unidade hospitalar", afirmou.

O líder socialista contou à agência Lusa que, "de uma forma informal", o partido tem "conversado com as pessoas que têm responsabilidades" e tem "procurado fazer chegar, não só os anseios, mas também as preocupações" que existem no seio socialista viseense, que tem, afirmou, "acompanhado todo este processo".

"De forma oficial este é um assunto, claramente, do conselho de administração e do Ministério da Saúde. Portanto, o Partido Socialista, enquanto força política, tem este comportamento de grande confiança nas pessoas que neste momento têm responsabilidades para resolver estes problemas", assumiu.