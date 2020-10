PS diz estar de acordo com propostas do PSD, mas Adão Silva nega qualquer acordo

O PS veio manifestar-se de acordo com as propostas de alteração apresentadas pelo PSD ao diploma do Governo de revisão do Código de Contratação Pública. Mas Adão silva, líder parlamentar do PSD nega qualquer acordo sobre a proposta e diz mesmo que não houve negociações.