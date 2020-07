PS escolhe Francisco Assis como candidato à presidência do Conselho Económico e Social

Rui Rio já veio dizer que esta indicação "é particularmente feliz".



António Correia de Campos falhou a reeleição por duas vezes. Para ser eleito no cargo de presidente do CES, Francisco Assis necessita dos mesmos dois terços dos votos no Parlamento.



Esta sexta-feira o PS também propôs o professor universitário José João Abrantes e a juíza conselheira Maria da Assunção Raimundo para preencher as duas vagas em aberto no Tribunal Constitucional.