Em direto
Depressão Cláudia. A evolução do mau tempo em Portugal

PS quer respostas após "palavras de estupefação da ministra da Saúde"

José Luís Carneiro, líder do PS, quer respostas do primeiro-ministro sobre a Saúde e espera por ações concretas.

Antena 1 /
Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

VER MAIS
Depois de ter sido divulgado o Relatório de Avaliação de Desempenho e Impacto do Sistema de Saúde, que revela, entre outros dados, uma quebra nas cirurgias oncológicas, e de se esperar mais do que esta previsto por essas consultas, José Luís Carneiro quer o primeiro-ministro a assumir responsabilidades e a cumprir o que prometeu quando andava em campanha eleitoral.
O líder socialista considera ainda que, a confirmarem-se, são graves as notícias que dão conta de que o Ministério das Finanças quer obrigar o Ministério de Ana Paula Martins a reduzir custos com medicamentos, transporte hospitalar ou até pacemakers.

Confrontado com a notícia da revista Sábado, Luís Montenegro diz desconhecer essa lista das Finanças.
José Luís Carneiro diz nem querer acreditar no pedido das Finanças ao Ministério da Saúde.

Artigos Relacionados

PUB
PUB