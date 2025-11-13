PS quer respostas após "palavras de estupefação da ministra da Saúde"

Depois de ter sido divulgado o Relatório de Avaliação de Desempenho e Impacto do Sistema de Saúde, que revela, entre outros dados, uma quebra nas cirurgias oncológicas, e de se esperar mais do que esta previsto por essas consultas, José Luís Carneiro quer o primeiro-ministro a assumir responsabilidades e a cumprir o que prometeu quando andava em campanha eleitoral.O líder socialista considera ainda que, a confirmarem-se, são graves as notícias que dão conta de que o Ministério das Finanças quer obrigar o Ministério de Ana Paula Martins a reduzir custos com medicamentos, transporte hospitalar ou atéConfrontado com a notícia da revista, Luís Montenegro diz desconhecer essa lista das Finanças.José Luís Carneiro diz nem querer acreditar no pedido das Finanças ao Ministério da Saúde.