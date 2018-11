PS vai propor IVA de 6% para touradas

Reuters





O líder do grupo parlamentar anunciou esta decisão aos deputados, prometendo liberdade de voto, porque a questão é polémica.



Recordo que no debate do Orçamento do Estado para 2019 a ministra da Cultura, Graça Fonseca, recusou descer o IVA da tauromaquia de 13 para seis por cento, dizendo tratar-se de uma questão de "civilização".



O tema levou também a uma troca de cartas abertas entre Manuel Alegre e António Costa.