PS viabilizou projetos sobre IRS para permitir debate "o mais amplo possível"

Alexandra Leitão falou aos jornalistas no parlamento depois das votações das propostas de IRS, explicando que o objetivo dos socialistas é que na especialidade "o debate seja o mais amplo possível", avaliando depois "qual será o resultado final" que saia do processo em comissão.

"Foi nesse espírito democrático, de diálogo, de permitir o debate e a discussão em sede de especialidade, que viabilizámos os projetos que foram a votos e a descida sem votação dos projetos relativamente aos quais foi pedida essa descida sem votação", justificou.

Recusando a ideia de qualquer falta de diálogo por parte do PS, a líder parlamentar socialista deixou um aviso para a especialidade.

"Para o PS qualquer descida de impostos tem que ser justa socialmente, tem que manter a progressividade dos impostos e não pode ser regressiva. Aquilo a que assistimos no projeto do Governo é que ele tem estas três características: ele é regressivo, ele baixa mais os impostos aos 10% de pessoas que têm mais rendimentos e portanto isso não terá nunca o nosso acordo na especialidade", alertou.

A convicção dos socialistas é que o seu projeto de lei "é melhor, é mais justo" e será pelo seu teor que o PS se vai "bater em sede de especialidade".

"Faremos o debate mais amplo possível na especialidade, agora há uma coisa em que não cederemos: o sistema fiscal deve ser progressivo, deve ser justo socialmente e deve ter equidade. Quando se faz uma redução de impostos desigual que beneficia 10% das famílias com mais rendimentos, estes princípios de progressividade e de equidade não estão a ser cumpridos", insistiu.

De acordo com Alexandra Leitão, o PS não viabilizará "nada que ponha em causa estes princípios".

O líder parlamentar do PSD acusou hoje o PS de "absoluta irresponsabilidade" no debate sobre o IRS e apontou uma aliança entre Chega e socialistas, pedindo responsabilidade na discussão na especialidade.

O parlamento aprovou hoje na generalidade as propostas do PS, BE e PCP sobre o IRS e os requerimentos para que a proposta do Governo, do Chega e da IL baixem à especialidade sem votação.