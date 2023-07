PSD acusa António Costa de vitimização para "desviar as atenções"

, defendeu Miguel Pinto Luz, em declarações à agência Lusa.O dirigente social-democrata reagia ao artigo de opinião publicado no sábado pelo primeiro-ministro no jornal online, no qual António Costa afirmou que não desvaloriza a corrupção, e que o tem demonstrado no seu percurso político "sem retórica e com ação", acusando os críticos de construírem "uma mentira".Para Miguel Pinto Luz,, algo que considerou ser "sinalizador de um fim de linha" do executivo."O que foi dito por todos os partidos e pelo PSD sucessivas vezes, foi que este silêncio ensurdecedor de quase uma semana, de", considerou.O social-democrata referia-se à, que na semana passada foi constituído arguido na operação "Tempestade Perfeita".Para o PSD, António Costa fez"Ninguém diz isso, sabemos que todos os políticos, que a sociedade em geral, tem profunda preocupação com o fenómeno da corrupção. (...) Mas não é disso que estamos a falar: o que estamos a falar é que António Costa objetivamente não quis falar sobre um assunto, e este assunto em particular, nomeadamente da demissão do secretário de Estado da Defesa", salientou.