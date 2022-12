PSD acusa Santos Silva de não ter agido em projeto de referendo sobre eutanásia

O social-democrata Joaquim Pinto Moreira diz mesmo que Santos Silva “parece não ter conseguido despir a camisola do PS”, deixando que o tema "referendo" fosse de alguma forma anulado.







Num tom tenso e em que Santos Silva, por várias vezes, pediu licença para interromper Pinto Moreira – sem sucesso –, o debate prolongou-se por quase meia-hora, entre aplausos do PSD e protestos do PS, culminando com um “conselho de lealdade institucional” do deputado socialista Pedro Delgado Alves à bancada do PSD.