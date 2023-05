PSD apanhado de surpresa. Joaquim Pinto Moreira quer retomar mandato de deputado

Há dois meses, o deputado viu aprovado o pedido de suspensão do mandato depois de ter sido constituído arguido na Operação Vórtex.





Em causa está a suspeita de crimes de corrupção passiva de titular de cargo público num caso de licenciamento dado pelo ex-presidente da câmara de Espinho a projetos imobiliários.





O pedido do ex-deputado apanhou a direção do PSD de surpresa e o caso vai ser analisado na reunião da comissão permanente do partido na próxima semana.