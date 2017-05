PSD desafia Centeno a explicar descongelamento e política fiscal

Foto: Tiago Petinga - Lusa

Entrevistado esta segunda-feira na Antena1, Mário Centeno assumiu que no ano que vem os funcionários públicos não vão ter aumentos salariais, mas vão começar a ser descongeladas as carreiras.



Mário Centeno confirmou alterações nos escalões de IRS, mas não se comprometeu com o regresso aos oito escalões.



O líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, não ficou satisfeito com as explicações e quer, por isso, que o ministro seja mais concreto sobre a política fiscal e o descongelamento de carreiras.