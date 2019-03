PSD dos Açores fora da campanha para as europeias

Foto: PSD-Açores/ DR

A direção do PSD-Açores põe-se de fora da campanha laranja para as europeias, depois do lugar não elegível oferecido a Mota Amaral.



O líder do PSD, Rui Rio, já leu o artigo de opinião de Mota Amaral no Correio dos Açores desta terça-feira e prefere pôr um ponto final na controvérsia, limitando-se a expressar admiração por Mota Amaral.



O antigo presidente do Governo Regional açoriano e antigo presidente da Assembleia da República escreveu que Rui Rio lançou "borda fora" um compromisso estrutural e histórico com as autonomias dos Açores e da Madeira.Lembrou também que Rio prometeu, quando foi aos Açores, manter a tradição de haver um candidato da região em lugar elegível para o Parlamento Europeu.