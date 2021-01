O acordo planeado deverá ser assinado em meados de fevereiro, mas os candidatos às câmaras podem começar a serem conhecidos já no princípio do mês.À semelhança de entendimentos feitos no passado, o acordo permite que as estruturas locais dos dois partidos se entendam onde quiserem,apenas proibindo que o Chega entre na coligação.





Reportagem de Natália Carvalho.