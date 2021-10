PSD. Paulo Rangel quer eleições no fim de fevereiro

"A data que nos parecia adequada e que em nada prejudicaria o país seria 27 ou 20 de fevereiro", afirmou, em conferência de imprensa na sequência do 'chumbo' do Orçamento do Estado para 2022 na quarta-feira.



Na conferência de imprensa, anunciou ainda que o ex-ministro Miguel Poiares Maduro aceitou coordenar as bases do programa eleitoral de Paulo Rangel e o economista Fernando Alexandre será o responsável pela área económica.





c/ Lusa