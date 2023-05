PSD pede à PSP e PJ elementos sobre incidentes no Ministério das Infraestruturas

No requerimento, dirigido ao presidente da comissão parlamentar de inquérito (CPI) à tutela política da gestão da TAP, os sociais-democratas referem que, na noite de 26 de abril de 2023, a PSP terá sido chamada a intervir no Ministério das Infraestruturas (MI) por duas vezes.

"A primeira, com o alegado objetivo de acompanhar até à saída, e em segurança, o colaborador Frederico Pinheiro, que se fazia transportar de um computador; a segunda, para alegadamente salvaguardar a integridade física da chefe de gabinete e suas colaboradoras na sequência de alegados desacatos com Frederico Pinheiro", apontam.

"Considerando as versões contraditórias sobre o ocorrido", o grupo parlamentar do PSD requer à PSP cópia dos autos (de participação) dos eventos ocorridos na noite do dia 26 de abril que conduziram a PSP às instalações do Ministério das Infraestruturas e cópia dos registos áudio das chamadas telefónicas solicitando a intervenção da PSP.

À Polícia Judiciária, o PSD solicita o envio da "cópia do registo da mencionada ocorrência" e a "descrição dos procedimentos adotados para preservação de prova, nomeadamente para preservação do computador que terá sido entregue pelo SIS à PJ".

Na quarta-feira, a CPI à TAP aprovou a proposta da IL para a "audição imediata" do ministro João Galamba, tendo decidido também ouvir o adjunto exonerado, Frederico Pinheiro, e a chefe de gabinete do titular das Infraestruturas.

Foi ainda aprovado por unanimidade o pedido do BE dos "documentos e/ou ficheiros classificados pelo Gabinete de Segurança Nacional, bem como os restantes documentos/ficheiros relacionados com a TAP, guardados no computador de serviço do Adjunto do Ministro das Infraestruturas, Frederico Pinheiro".

Quando apresentou este requerimento, a deputada bloquista Mariana Mortágua explicou que "sem dramas" o objetivo é apenas um: "perceber se há nesse computador informação que possa ser útil a esta comissão de inquérito".

O caso envolveu denúncias contra Frederico Pinheiro por violência física no Ministério das Infraestruturas e furto de um computador portátil, depois de ter sido demitido, e a polémica aumentou quando foi noticiada a intervenção do Serviço de Informações e Segurança (SIS) na recuperação desse computador.

Na terça-feira à noite, o primeiro-ministro, António Costa, recusou a demissão do ministro das Infraestruturas, João Galamba, que lhe tinha sido dirigida meia hora antes, tendo o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, emitido na mesma noite uma nota oficial em que manifestava a sua discordância em relação à decisão do chefe do Governo.