PSD reage. Pacote veio tarde, Governo "pensou na arrecadação de impostos"

"Este pacote de medidas vem tarde, muito tarde, depois de meses e meses com os portugueses a sofrer" criticou António Leitão Amaro, vice-presidente social-democrata. Estas são, ainda "sobretudo uma reação tardia a iniciativas que o PSD tem apresentado".



Todas estas medidas hoje apresentadas deviam ter sido apresentadas antes, argumentou. "O governo agiu tarde, pensou na arrecadação de impostos", acusou.



"Preveem-se que sete mil milhões de euros em impostos a mais, isto são 650 euros a mais por português, a mais que o Governo esteve a arrecadar ao longo destes meses", afirmou.



Além disso o aumento das pensões, "a grande novidade que hoje recebemos", "é uma ilusão". Na verdade, afirmou, "os portugueses vão ganhar zero face àquilo que a lei previa".



"O primeiro-ministro faz esta ilusão de começar a pagar agora para no próximo ano pagar menos do que deveria", afirmou.



Já sobre a redução do IVA no gás e nos combustíveis, o "Governo decidiu não proteger os portugueses" concluiu o PSD, acusando o Governo de "encenação" e de "habilidade".