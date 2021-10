PSD. Reunião do Conselho Nacional pode quebrar tabu das candidaturas

Está aberta mais uma ferida interna no PSD agora a propósito da data das eleições diretas. Na quarta-feira, a direção do partido anunciou quer se iriam realizar a 4 de dezembro. Mas algumas horas depois, o próprio líder veio propor o adiamento da data, alegando uma eventual crise política por causa do Orçamento do Estado.