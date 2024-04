PSD/Madeira aprova por unanimidade lista às regionais de 26 de maio

"No âmbito do projeto político que o PSD/Madeira se compromete a defender e a apresentar às próximas eleições regionais, a 26 de maio, a comissão politica aprovou hoje por unanimidade a sua lista de candidatos", afirmou o secretário-geral do partido na região, José Prada.

A lista é encabeçada pelo presidente do PSD/Madeira e atual presidente demissionário do Governo Regional, Miguel Albuquerque, seguindo-se o presidente da Mesa do Conselho Regional, João Cunha e Silva, José Prada, o atual líder parlamentar na Assembleia Regional, Jaime Filipe Ramos, e o diretor regional das Comunidades, Rui Abreu.

José Prada realçou que, nos 29 lugares efetivos, estão nove novos candidatos e oito são mulheres, acrescentando que o partido entende que esta lista é a que "melhor representa e defenderá, no quadro da Assembleia Legislativa Regional, os direitos e interesses dos madeirenses".

O secretário-geral do PSD/Madeira reiterou ainda o objetivo de vencer as próximas eleições regionais de 26 de março, marcadas pelo Presidente da República aquando da decisão de dissolver o parlamento insular, na sequência da demissão de Miguel Albuquerque.

O Governo da Madeira, de coligação PSD/CDS-PP, com o apoio parlamentar do PAN, está em gestão desde o início de fevereiro, depois de o presidente do executivo ter pedido a demissão do cargo após ter sido constituído arguido no âmbito de um processo em que são investigadas suspeitas de corrupção no arquipélago e de o PAN lhe ter retirado a confiança política.

O PSD/Madeira, que concorreu coligado com o CDS-PP nas regionais de setembro do ano passado, vai agora sozinho a votos. Em 2019, PSD e CDS-PP já tinham assinado um acordo de governação, após os sociais-democratas terem perdido a maioria absoluta pela primeira vez desde 1976.

Questionado sobre o que motivou a escolha de João Cunha e Silva, vice-presidente de vários executivos liderados por Alberto João Jardim, para número dois, José Prada disse que foi pelo mesmo motivo que os restantes candidatos: trata-se dos "melhores que representarão o partido na Assembleia Legislativa Regional".

O social-democrata reforçou ainda que "o partido está unido", que as eleições internas que opuseram Miguel Albuquerque e Manuel António Correia "já passaram" e que agora "há só um partido".