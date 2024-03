PS/Madeira diz que Miguel Albuquerque venceu eleições no PSD "à rasquinha"

"A notícia que temos é que esta foi a última candidatura de Miguel Albuquerque à presidência do PSD e não temos dúvidas que também será a última vez que ele se apresenta como candidato às eleições regionais", disse o líder do grupo parlamentar do PS e vice-presidente da Assembleia Legislativa, Victor Freitas.

O dirigente socialista, que falava à margem de uma iniciativa partidária junto ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, reagiu à vitória de Miguel Albuquerque, nas eleições internas de quinta-feira, afirmando que "ganhou à rasquinha ao seu adversário, num universo eleitoral que ele próprio definiu internamente".

Albuquerque, que lidera o PSD/Madeira desde 2014 e o Governo Regional desde 2015, derrotou Manuel António Correia ao obter 2.243 votos (54,3%) contra 1.856 (44,5%), num universo de 4.388 votantes inscritos, dos quais 4.132 exerceram o direito.

O ato eleitoral aconteceu na sequência da crise política provocada pela demissão de Miguel Albuquerque do cargo de presidente do Governo Regional (PSD/CDS-PP), em janeiro, após ser constituído arguido numa investigação judicial sobre suspeitas de corrupção no arquipélago.

"É a escolha dos social-democratas. Fizeram essa escolha", disse Victor Freitas, sublinhando que, num universo de cerca de 12.000 militantes do PSD, votaram "pouco mais de 4.000".

O dirigente socialista considera que "quem definiu o universo eleitoral acabou sendo quem tinha a máquina partidária na mão".

"Não votaram os 12 mil, só podiam votar pouco mais de 4.000, mas quem os definiu e quem os escolheu foi, de facto, uma tendência interna do PSD de Miguel Albuquerque e, no final da noite, o que se viu é que ganhou de forma muito curta", reforçou.