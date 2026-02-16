Raimundo exorta Governo a "enfrentar a guerra da reconstrução"

Paulo Raimundo deslocou-se ao Estaleiro Municipal de Ourém, onde está a operar, desde a depressão Kristin, um centro de recolha de bens destinados às populações atingidas pelos efeitos das intempéries.

"O Governo vem-nos apresentar mais uma operação, o Plano de Resiliência Nacional, mas vamos ver se não fica só pela propaganda".



"Apesar de estarem algumas pessoas já pontualmente a receber este ou aquele apoio, há um problema de falta de estrutura para responder. É preciso haver quem reconstrua as casas", frisou ainda o secretário-geral do PCP.

800 quilómetros intransitáveis



Em Ourém, 40 pessoas ficaram desalojadas, tendo sido instaladas numa unidade de apoio em FátimaVinte e quatro permanecem neste centro. Outras 80 pessoas "encontraram soluções em casa de familiares".

c/ Lusa

Paulo Raimundo invocou esta segunda-feira, em Ourém, o que descreveu como "um problema de grande dimensão", na sequência das intempéries das últimas semanas, para exortar o Governo a pôr de parte "despesas para alimentar guerras" e a colocar em marcha "a guerra da reconstrução"., começou por sustentar o secretário-geral do PCP, para acrescentar que o Governo de Luís Montenegro tem por diante a"O que sobressai é o espírito de solidariedade do nosso povo", assinalou Raimundo, que destacou o "movimento de solidariedade, esta entrega das autoridades, entrega dos órgãos da Câmara Municipal, dos eleitos e das populações"."Todo este movimento que se gerou - e continua a gerar - de solidariedade, de entrega de materiais, de procura de soluções, é uma coisa extraordinária", sublinhou Paulo Raimundo, aludindo à mobilização popular que encontrou em Ourém, na Marinha Grande, em Leiria em Alcácer do Sal, e "em todo o lado".Na leitura do dirigente comunista,O secretário-geral comunista esteve também reunido com o presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, que chamou a atenção para os danos no concelho, onde "800 quilómetros de estradas ficaram intransitáveis" e "cerca de duas mil casas estão ainda sem eletricidade".