"Recuperação longa". Montenegro reúne Conselho de Ministros para lançar PTRR

Montenegro propôs-se abranger no processo de implementação do PTRR as forças políticas, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente eleito, António José Seguro, parceiros sociais, governo regionais e autarquias, além da “academia” e da “sociedade em geral”.

“Isto não pode ser um leilão”

No debate quinzenal, o primeiro-ministro remeteu para a próxima semana a divulgação do nome que vai substituir Maria Lúcia Amaral no Ministério da Administração Interna.





O Governo reúne-se esta sexta-feira em Conselho de Ministro para aprovar e apresentar as linhas gerais do programa, anunciado na sequência das intempéries que fustigaram Portugal continental. Na próxima semana serão auscultados os partidos com representação parlamentar.Durante o debate quinzenal realizado na quinta-feira,Tratr-se, nas palavras do chefe do Executivo, de promoverForam três os pilares enunciados pelo primeiro-ministro para o programa: recuperação focada nas populações e empresas; resiliência para “preparar Portugal para a ocorrência futura de fenómenos extremos centrada nas infraestruturas e na capacidade de planeamento, prevenção e adaptação, incluindo nos planos hídrico, florestal, sísmico, energético, comunicacional e de cibersegurança”, o que passará pela reforma do INEM, da Proteção Civil e de infraestruturas consideradas críticas; transformação, tendo em vista “proceder à integração do processo reformista que está em curso no país nestes objetivos de resiliência e recuperação”., propugnou o governante.O PTRR, quis ainda assinalar Luís Montenegro, “não esgota nem substitui o Programa do Governo”. Contudo, ambos os instrumentos impõem, na sua ótica, “foco e empenho totais”.Em causa está, ainda segundo o primeiro-ministro,vai enquadrar a criação de um “fundo que possa estar disponível para acorrer a situações de calamidade”, de acordo com Montenegro, que deixou, ainda assim, uma ressalva:“Temos saldos orçamentais com, estamos preparados financeiramente para podermos ser financiados, se for o caso, a boas taxas de juro para não onerarmos as famílias e as empresas”, prosseguiu o primeiro-ministro, para acrescentar que“Nós temos de gerir bem aquilo que é de todos e, portanto,, mas também para termos uma economia mais forte”, rematou.Os efeitos das intempéries e a resposta do Executivo uniram, de resto, a oposição na Assembleia da República. Chega e PS acusaram o Governo de Luís Montenegro de ter falhado.Ainda assim,. Via por ora descartada por Luís Montenegro.– outro dos anúncios de Montenegro.As reuniões terão lugar na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento, e vão começar às 10h00 com o JPP. Continuarão por ordem crescente de representatividade. O Chega será o último partido auscultado, pelas 17h00.O Governo vai estar representado pelo primeiro-ministro, pelo ministro da Presidência, António Leitão Amaro, e pelo ministro da Economia e Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida.