Reforma das Forças Armadas. Consenso PS-PSD não cala as críticas

As propostas para alterar a lei da defesa e a lei orgânica de organização das Forças Armadas foram aprovadas pelo Governo no mês passado. Uma das alterações mais relevantes concentra os poderes no Chefe de Estado Maior General das Forças Armadas, esvaziando competências da marinha, exército e força aérea.