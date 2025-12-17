Reforma laboral. Ministro da Economia afirma que "estamos muito longe de uma solução final"

Em entrevista aoda Antena 1, Castro Almeida defende que “” .”, desde que se garanta, afirma, o aumento da competitividade das empresas e, por via disso, os salários dos trabalhadores. “”, acrescenta.

Questionado sobre o facto de parecer “mostrar uma abertura que a colega do Ministério do Trabalho não mostra”, Castro Almeida responde que Maria do Rosário Palma Ramalho defende o mesmo princípio.

Acabar com a burocracia no licenciamento



Nesta entrevista, o ministro Castro Almeida anuncia que a simplificação do licenciamento comercial e industrial “vai levar uma grande mexida” em 2026.



Fazer como está hoje, não dá, é burocracia a mais, é tempo a mais, não pode ser”, conclui. ”, conclui.

Muitos negócios para os quais é preciso licença, “”, basta um registo nas Finanças, que comunicará depois ao Governo, explica o ministro.”, esclarece.”, funções que vão ser entregues a técnicos que estavam a avaliar projetos e “”, expressão usada por Castro Almeida.

“Interferência do poder político nos investimentos? Claro que sim"



A propósito do investimento do data center da Microsoft em Sines, que esteve na base da Operação Influencer, e em relação aos investimentos das empresas em Portugal, Castro Almeida não vê qualquer problema em “ajudar a resolver empecilhos e embaraços a quem quer investir e tem dificuldades”. Diz mesmo que “é o meu trabalho”.



Não teme, a dada altura do processo, aparecer-lhe algum Magistrado a desconfiar?”, pergunta a jornalista. “É um risco que eu corro, mas que vou fazer? Não vou baixar os braços”, responde o ministro. ”, pergunta a jornalista. “”, responde o ministro.

À pergunta sobre se “”, o ministro da Economia responde: “”.Revela que dentro do Conselho de Ministros coordena um grupo no qual os ministros se reúnem com secretários de Estado, de diversas áreas, e no qualE diz mesmo: “”.

Menos americanos por causa de constrangimentos nos aeroportos: “É um problema que temos de resolver”



Os constantes problemas nos aeroportos nacionais “não são bons para o turismo”, admite o ministro da Economia e da Coesão Territorial. Castro Almeida revela que tem aumentado o número de queixas, vindas sobretudo dos Estados Unidos da América.



é um problema que temos de resolver” e culpa “aquelas mudanças no Serviço Nacional de Fronteiras (SEF), que não foi um processo para registar na nossa História como um caso de sucesso”. O ministro assegura que “” e culpa “”.

”, acrescenta.

Fórmula 1 em Portugal: “Não se preocupe que não lhe vai custar dinheiro”



“Aquilo que o Estado vai pagar é menos do que aquilo que o Estado vai receber de impostos diretos”, garante Castro Almeida quando se refere ao facto de Portugal voltar a integrar o Grande Prémio de Fórmula 1.



no que respeita às subvenções, vamos executá-las todas. Não vamos perder nem um tostão”, mas em relação a 300 milhões de euros, que seriam emprestados pela Comissão Europeia, esses vão ser pedidos em mercados internacionais porque Portugal não conseguiria cumprir os prazos impostos pela Europa. Acrescenta que “o”, mas em relação a 300 milhões de euros, que seriam emprestados pela Comissão Europeia,porque Portugal não conseguiria cumprir os prazos impostos pela Europa.

O ministro da Economia e da Coesão Territorial não avança com o valor do investimento que será feito por Portugal na prova porque, diz, aCastro Almeida assume que não pode responder, mas adianta: “”, garante.”.

Ovos no mesmo cesto: um presidente da República da mesma família do Governo, “alguém deixa de dormir por causa disso?"



Castro Almeida não poupa elogios a Marques Mendes. Destaca aquilo a que chama “coragem política invulgar” porque avançou com a candidatura à Presidência da República quando as sondagens eram bem mais favoráveis ao almirante Gouveia e Melo do que ao antigo líder do PSD.



hoje os ovos estão todos no mesmo cesto porque temos em Belém um Presidente da República que já foi Presidente do PSD”. “Alguém deixa de dormir por causa disso? Alguém pensa nesse problema?”, questiona. Até porque, acrescenta, “”. “”, questiona.

O ministro afirma mesmo que “”, para explicar que, caso ganhe as eleições, Marques Mendes conseguirá ser independente do Governo PSD.

“André é uma (A)Ventura e Almirante é um peixe fora de água”



Quanto à segunda volta, se for André Ventura e Marques Mendes, Castro Almeida defende que a escolha será entre “uma aventura e uma escolha de um progresso devidamente controlado”. E se for Marques Mendes e Gouveia e Melo, para o ministro da Economia, “é a escolha entre a experiência e a inexperiência”.



Gouveia e Melo não tem experiência e conhecimento suficientes “”, atira Castro Almeida.E conclui: “

Entrevista ao ministro da Economia e da Coesão Territorial conduzida pela editora de política da Antena 1, Natália Carvalho, no podcast Política com Assinatura.

