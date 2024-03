Foto: José Sena Goulão - Lusa

Começa esta terça-feira um novo ciclo na Assembleia da República. Tomam posse 230 deputados e entre estreias, há alguns repetentes. É o caso de Hugo Soares, candidato à liderança da bancada parlamentar do PSD, de Francisco Assis, do PS, e de Nuno Melo, que, dois anos depois, simboliza o regresso do CDS à Assembleia da República.