Relatório preliminar da TAP não encontra evidências de má gestão do Governo

Este documento não relata o episódio no gabinete do ministério das Infraestruturas que envolveu o ex-adjunto de João Galamba e o portátil levado do gabinete.

Centra-se sim no caso que originou esta Comissão Parlamentar de Inquérito a pedido do Bloco de Esquerda.





O relatório é uma proposta de conclusões de 46 audições da comissão da TAP e é apresentado esta quarta-feira no Parlamento.Os partidos podem sugerir alterações até segunda-feira.O documento final vai ser apresentado, discutido e votado a 13 de julho no Parlamento.