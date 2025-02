Remodelação do Governo. Tomaram posse os novos secretários de Estado

(em atualização)A secretaria de Estado da, que antes estava ao cargo de Hernâni Dias,Hernâni Dias apresentou a demissão depois de a RTP ter divulgado que o governante, responsável pelo decreto que altera a lei dos solos, criou duas empresas imobiliárias enquanto já estava no cargo.O novo nome escolhido, porém, também já está envolvido em polémica. Entre 2015 e 2021,Esta quinta-feira tomou também posse Maria Luísa Oliveira como secretária de Estado da Administração e Inovação Educativa, substituindo Pedro Cunha.

Maria Luísa Oliveira, que possui mestrado em Ciências da Educação-Investigação e Intervenção Educativa, já tinha integrado o Ministério como diretora-geral da Administração Escolar e adjunta do atual ministro.







Já Jorge Campino sai da Secretaria de Estado da Segurança Social para dar lugar a Filipa Lima, doutorada em Economia e professora auxiliar convidada da NOVA Information Management School. Filipa Lima foi também diretora-adjunta do Departamento de Sistemas e Tecnologias de Informação do Banco de Portugal.







Com a Secretaria de Estado da Energia fica Jean Barroca, que substitui Maria João Pereira. O novo governante tem um mestrado em Gestão Empresarial, foi "partner" da Deloitte Technology e consultor do Banco Mundial entre 2012 e 2018.





A ex-deputada Carla Rodrigues passa a secretária de Estado Adjunta e da Igualdade, saindo Carla Mouro. Carla Rodrigues integrou a subcomissão de Igualdade e foi coordenadora do grupo de trabalho sobre as implicações legislativas da Convenção de Istambul, no âmbito da prevenção e o combate à violência contra as mulheres e a violência doméstica.



A secretaria de Estado da Cultura fica nas mãos de Alberto Santos, sendo exonerada Maria de Lurdes Craveiro. Alberto Santos é ex-presidente da câmara de Penafiel, jurista e autor de várias obras literárias.



Desde 2014 é também comissário cultural do Festival Literário "Escritaria" e desde 2009 preside à Comissão Científica da Rota do Românico/Centro de Estudos do Românico e do Território.