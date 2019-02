Remodelação. Marcelo dá posse a novos ministros na segunda-feira

RTP17 Fev, 2019, 13:15 / atualizado em 17 Fev, 2019, 13:17 | Política

As alterações surgem a pensar nas eleições para o Parlamento Europeu, a 26 de maio deste ano, num princípio enunciado pelo primeiro-ministro: os candidatos terão de deixar o Governo para “não haver confusões”. “Já está tudo acertado com o senhor Presidente da República e a Presidência da República, no momento oportuno, anunciará as alterações”, afirmava ontem à tarde o chefe do Governo.





No sábado, em Vila Nova de Gaia, onde decorreu a Convenção Europeia do PS, António Costa confirmou a remodelação. Todavia, remeteu para o Presidente da República o anúncio da tomada de posse e a revelação dos nomes. Pelo que só nas próximas horas se saberá quem sai e quem entra.



É já certo que Pedro Marques, até agora ministro do Planeamento e das Infraestruturas, sai do Executivo, agora que foi oficializado como número um da lista para as europeias. Pedro Nuno Santos, atual secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, deve ser o substituto.



Pela mesma razão sai Maria Manuel Leitão Marques. A ministra da Presidência e Modernização Administrativa deve ser substituída por Mariana Vieira da Silva, que pode acumular com os Assuntos Parlamentares.



É ainda da como certa a subida a ministro de Nelson Souza: o secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão ficará com os Fundos Comunitários.



Na mais recente declaração pública proferida a propósito das alterações no Governo, em resposta a questões dos jornalistas, no sábado, o Presidente da República afirmava não ter recebido ainda qualquer comunicação formal.A remodelação obrigou, contudo, Marcelo Rebelo de Sousa a anular a agenda prevista para o norte do país na manhã de segunda-feira.