Remodelação. Presidência da República anuncia nomes dos novos ministros

RTP17 Fev, 2019, 18:42 / atualizado em 17 Fev, 2019, 19:21 | Política

António Costa propôs a nomeação da sua atual secretária de Estado Adjunta, Mariana Vieira da Silva, para ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, em substituição de Maria Manuel Leitão Marques.





A nova titular da pasta da Presidência mantém os três secretários de Estado de Maria Manuel Leitão Marques, que deixa o cargo para se candidatar na lista do PS às eleições de 26 de maio para o Parlamento Europeu.



Já Pedro Nuno Santos, até agora secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, vai desempenhar as funções de ministro das Infraestruturas e da Habitação, após a saída de Pedro Marques para encabeçar a lista do PS às eleições europeias.







O até agora secretário de Estado do Desenvolvimento e da Coesão, Nelson de Souza, vai assumir as funções de ministro do Planeamento, área que era tutelada por Pedro Marques e agora se autonomiza na orgânica do Governo.



Nelson de Souza, de 64 anos, natural da Índia, é licenciado em finanças pelo Instituto Superior de Economia, sendo considerado um conhecedor do tecido empresarial português, tendo assumido responsabilidades nos programas nacionais e europeus de apoio às empresas e à economia.



Novos secretários de Estado



Nesta remodelação, entram para o XXI Governo Constitucional quatro novos secretários de Estado: Duarte Cordeiro, para Adjunto do Primeiro-Ministro e Assuntos Parlamentares; Maria do Céu Albuquerque para o Desenvolvimento Regional; Jorge Moreno Delgado para as Infraestruturas; Alberto Miranda para Adjunto e das Comunicações.





Duarte Cordeiro, vice-presidente da Câmara de Lisboa, passa assim a acumular as funções de adjunto do primeiro-ministro, que antes eram desempenhadas por Mariana Vieira da Silva.



Líder da Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL) do PS desde 2018, Cordeiro é considerado um dirigente socialista do chamado "núcleo duro" político de António Costa e posiciona-se na mesma ala esquerda partidária de Pedro Nuno Santos.





O Presidente da República vai dar posse aos novos ministros da Presidência, das Infraestruturas e Habitação e do Planeamento e aos respetivos secretários de Estado na segunda-feira, às 15h00, no Palácio de Belém.





A última remodelação, a mais abrangente desde a posse do atual executivo liderado por António Costa, ocorreu há precisamente quatro meses e foi desencadeada pela demissão de Azeredo Lopes do cargo de ministro da Defesa.