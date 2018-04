Residência oficial do primeiro-ministro vai entrar em obras por questões de segurança

Fonte oficial do gabinete do primeiro-ministro confirma à RTP que, ao longo dos últimos anos, vários relatórios técnicos apontaram problemas na climatização, na instalação elétrica e no sistema de proteção contra incêndios do edifício.



As obras deverão estar concluídas a tempo das comemorações do 5 de outubro. Até lá, a residência oficial do primeiro-ministro é transferida provisoriamente para o Terreiro do Paço, para instalações antes ocupadas pelo Ministério do Mar.