Retirada de imposto dado pela Troika aos funcionários políticos divide PSD

Foto: Lusa

O jornal Público conta em manchete que o executivo está a preparar um decreto-lei para reverter progressivamente os cortes de cinco por cento impostos pela Troika aos funcionários e pessoal de apoio dos gabinetes dos políticos.



Rui Rio não foi informado desta intenção do Governo, mas pelo que sabe, concorda.



Rui Rio falava aos jornalistas na sede do PSD em Lisboa,

Já no parlamento Fernando Negrão, líder da bancada parlamentar, não escondia a preocupação com esta medida.



A falta de sintonia entre Fernando Negrão e Rui Rio sobre a reposição dos salários dos funcionários dos gabinetes de políticos.



Uma medida que, nas palavras de Nuno Magalhães é imoral e não tem justificação possível.





Também o Bloco de Esquerda discorda desta opção do executivo.

Pedro Filipe Soares lembra outras reposições em falta.





O PCP e o PS ainda não de pronunciaram sobre este assunto.