Reunião da esquerda. PAN "disponível para dialogar com todas as forças políticas"

As líderes do PAN e do Bloco de Esquerda reúnem esta quarta-feira. à chegada ao encontro, Inês Sousa Real considerou que "há uma responsabilidade por parte das forças políticas democráticas" para garantir que "a solução governativa" não passa "por dar a mão ao Chega".

Sobre o encontro com Mariana Mortágua, a líder do PAN disse que é fundamental "salvaguardar que direitos adquiridos não são moeda de troca".



Questionada sobre se as forças de esquerda se conseguem manter unidas, Inês Sousa Real respondeu que os portugueses contam "com forças políticas responsáveis moderadas e progressistas como o PAN para lutar para que os seus direitos não sejam uma moeda de troca e para garantir que há matérias sociais que não perdem".



"Neste momento o PAN está a trabalhar e está disponível para dialogar com todas as forças políticas que queiram garantir a preservação dos direitos socais que adquirimos até aqui", continuou.



A coordenadora do PAN não negou, contudo, a possibilidade de entendimentos com a AD, respondendo apenas que ainda não se conhece o programa de Governo.



"É um debate que será feito quando conhecermos o programa do Governo".