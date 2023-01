Revisão constitucional. PS quer consensos e PSD lembra que é indispensável

O PS espera consensos e propõe alterações apenas no capítulo dos direitos fundamentais.



Posições assumidas na primeira reunião efetiva da comissão de revisão constitucional, onde foram apresentados de forma genérica os projetos do Chega, que desencadeou o processo, do PS, do PSD e da Iniciativa Liberal.